p>NAPOLI JUVENTUS MERET RONALDO / A 'Tiki Taka' l'ex arbitro Grazianosi è espresso così sull'episodio più importante di, ovvero il contattogiudicato falloso dacon la conseguente espulsione del portiere azzurro e la punizione in favore dei bianconeri trasformata poi in gol da: "Il ginocchio destro di Meret non tocca mai Ronaldo, il piede destro potrebbe toccare sul calzetto. Certamente non è simulazione. Qui è una grande forzatura perché Irrati al Var ha le nostre stesse immagini e non può accertare che ci sia chiaro ed evidente errore e si fida della decisione originale dell’arbitro. Se non c’è un errore clamoroso, non cambia la decisione".