Inter, Capello alza la voce sul caso Icardi: che bordate a Spalletti!

INTER CAPELLI ICARDI SPALLETTI / Smaltita la carica agonistica e la discussione del post Napoli-Juventus, a 'Sky Calcio Club' i toni della disputa restano accesi quando si passa a parlare del caso Icardi che da settimane ormai fa discutere in casa Inter. A prendere la parola è l'ex allenatore Fabio Capello: "Icardi a questo punto dovrebbe andare nello spogliatoio, parlare con i compagni e chiedere scusa - esordisce -. I calciatori sanno che è una figura importante e possono accettarlo. Secondo me bastano le scuse perché tutti i calciatori vogliono vincere e lui serve. Secondo me anzi verrebbe accettato e ammirato perché serve coraggio per dire che hai sbagliato e magari ridargli la fascia di capitano.

Perché quando uno ammette i propri errori è un atto molto importante".

Quindi Capello prosegue e non risparmia un duro attacco all'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti: "Secondo me sono arrivati a questo punto perché non sono stati attenti in quei momenti in cui, invece, veniva fuori un po' di cancrena tra giocatore, allenatore e spogliatoio. Hanno parlato sicuramente tutti un po' troppo. Dopo il comunicato ufficiale, bisognava dire stop: c'è il comunicato, non parliamo più. Ma prima qualcosa nello spogliatoio si è rotto perché l'impegno visto nella squadra dopo la sua esclusione è un impegno che non si era mai visto. E l'allenatore e lo staff devono capirlo e non devono arrivare a questo punto. Io ho fatto diverse riunioni con i calciatori quando qualcosa non andava e si sistemava. Un allenatore capisce come funziona lo spogliatoio. Ma io come allenatore non faccio intervenire la società, perché vuol dire che non ho la personalità di prendere una decisione".

