NAPOLI JUVENTUS PJANIC / La sua espulsione ha rischiato di compromettere la vittoria della Juventus sul campo del Napoli. Miralem Pjanic, dopo il gol su punizione che ha sbloccato l'incontro, con il doppio giallo ricevuto ad inizio secondo tempo ha riaperto la sfida del 'San Paolo'.

A fine gara, su Instagram, ecco il commento del centrocampista bosniaco: "Passare dall'euforia per il gol, alla colpa di aver lasciato i compagni in 10, per tornare alla gioia di una vittoria fondamentale. Ovviamente chiedo scusa a tutti ed in ogni caso le decisioni dell'arbitro devono essere sempre rispettate, così come i verdetti del campo!".