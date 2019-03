NAPOLI JUVENTUS ESPULSIONE MERET CARESSA CAPELLO PIRLO / Nel post-partita di Napoli-Juventus continua la discussione sull'espulsione di Meret in seguito alla caduta di Ronaldo. A 'Sky Calcio Club' si parla in studio del regolamento, chiarendo che 'colpire o tentare di colpire' interrompendo una occasione da gol porta all'espulsione.

Il conduttore Fabio, in ogni caso, conclude: "Secondo me era opportuno che andasse a vedere le immagini al monitor". Tra gli altri ospiti in studio, però, prende la parola l'ex tecnico Fabioche sentenzia: "Ha il piede a martello (Meret, ndr), se lascia la gamba (Ronaldo, ndr) gliela spezza". Dando quindi ragione all'arbitro che ha deciso di estrarre il rosso per il portiere del Napoli. E Andreagli fa eco.