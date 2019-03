SERIE A NAPOLI JUVENTUS ALLEGRI / La Juventus sbanca il 'San Paolo', subendo l'assedio del Napoli per tutto il secondo tempo, allungando a +16 sulla stessa squadra di Ancelotti. Per i bianconeri di Massimiliano Allegri questo successo significa più di mezzo Scudetto: "E' normale che +16 è un vantaggio importante, ma bisogna aspettare... Abbiamo avuto un secondo tempo duro, volevo togliere Pjanic già dopo la prima ammonizione, anche se non mi aspettavo che ne prendesse poi un'altra in quel modo. Purtroppo la squadra ha perso ordine e loro con la forza e lo stadio hanno avuto la giusta spinta. Ci siamo difesi, ma dopo il rigore sbagliato da Insigne la partita si è chiusa. Espulsione Meret? A norma di regolamento, o lo prende oppure no, è espulsione. Rocchi ha arbitrato bene, è stato bravo in tutti gli episodi. Noi invece dovevamo fare meglio, siamo stati molto imprecisi. Atletico? Ci vorrà molta pazienza, lucidità e freddezza. Dovremo essere aggressivi e precisi sul piano tecnico. Bernardeschi? Sta bene, ma deve sbagliare meno.

Dal lato mentale dobbiamo toglierci le scorie di Madrid, andare in campo più spensierati. Stasera vediamola sul lato positivo, abbiamo saputo soffrire.? Non li usavo mai, poi sono uscito ed è successo il pandemonio. Se li mettiamo a gente non buona, diventano davvero pericolosi".

Allegri ha poi parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole raccolte dall'inviato di Calciomercato.it:

"Il Napoli ha fatto un'ottima partita, poteva essere una gara da pareggio visto che han sbagliato il rigore. Quando siamo rimasti in 10 contro 10 loro han preso coraggio. In Europa League, credo che il Napoli abbia tutte le qualità per poter arrivare in fondo e vincere la coppa. La Juve questa sera ha fatto una buona partita per un pezzetto, poi il secondo tempo abbiamo fatto solo fase difensiva. Il Napoli ha grande tecnica e ci ha messo sicursmente in difficoltà.

Per lo scudetto servono ancora 5-6 vittorie per vincere lo scudetto, finchè la matematica non ce lo dà non è certo.

Dopo l'espulsione di Pjanic ci siamo impauriti, le aspettative però in Champions son talmente alte che la sconfitta di Madrid ci ha creato sicuramente delle scorie. La squadra però si deve divertire, abbiamo qualità importanti e bisogna liberarsi".

Dall'inviato Gennaro Arpaia

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui