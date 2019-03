SERIE A NAPOLI JUVENTUS 1-2 / Il Napoli sciupa, la Juventus non perdona. Il big match del 'San Paolo' chiude il programma della 26a giornata e, di fatto, i discorsi per lo scudetto. Perché con la vittoria in casa degli azzurri, la formazione di Massimiliano Allegri vola a quota 72 punti in classifica con un vantaggio di 16 lunghezze sugli uomini di Ancelotti che, a questo punto, diventa più che rassicurante.

Partita che si accende all'improvviso alla metà del primo tempo quando un errore di Malcuit innesca Ronaldo che, cadendo all'ingresso in area, causa l'espulsione del portiere azzurro Meret.

Su punizione sblocca Miralem Pjanic, poi Emre Can raddoppia e sembra chiudere i conti. Nella ripresa, però, la nuova svolta. Espulso anche Pjanic per doppia ammonizione, il Napoli riprende vita e con Callejon accorcia la distanze. Poi una traversa e, infine, il rigore fallito clamorosamente da Insigne: palla sul palo, la gara scivola via fino al fischio finale. E con 16 punti di vantaggio la Juve si cuce un pezzo di scudetto sul petto.

Napoli-Juventus 1-2: Pjanic (J), Emre Can (J), Callejon (N).

Classifica Serie A: Juventus 72, Napoli 56, Milan 48, Inter 47, Roma 44, Lazio 41*, Atalanta 41, Torino 41, Sampdoria 39, Fiorentina 36, Sassuolo 31, Genoa 30, Parma 30, Cagliari 27, Udinese 25*, Spal 23, Empoli 22, Bologna 18, Frosinone 17, Chievo 10

*Una partita in meno

