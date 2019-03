Calciomercato, la dichiarazione di Neymar che infiamma i rumours

CALCIOMERCATO REAL MADRID NEYMAR PSG / Non si placano le voci su un possibile addio di Neymar dal Paris Saint-Germain. Destinazione? Il clamoroso ritorno nella Liga, ma per vestire la maglia del RealMadrid, rimane un'ipotesi concreta che continua a circolare ormai da mesi e mesi.

Ed intervistato da 'Esporte Espetacular' il brasiliano ex Barcellona parla proprio del suo futuro infiammando le voci di mercato: "Il Real Madrid è uno dei migliori club al mondo e chiunque vorrebbe giocarci. Io sono felice al Psg, sto molto bene, ma non so nulla sul mio futuro. Ma non sto dicendo che giocherò nel Real. Il Barcellona era il sogno della mia infanzia e l'ho realizzato".