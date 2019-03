NAPOLI JUVENTUS ESPULSIONE PJANIC / Sembrava una gara definitivamente chiusa dopo il rosso a Meret ed il doppio vantaggio della Juventus con Pjanic ed Emre Can sul campo del Napoli.

In avvio di ripresa, però, il 'San Paolo' si infiamma e la partita può subire una svolta decisiva quando Miralem, già ammonito per un fallo su Callejon, di braccio interrompe un'azione promettente nella propria metà campo. L'arbitro non ha dubbi e non può che estrarre il secondo cartellino giallo che vale l'espulsione per il bosniaco riportando Napoli e Juventus in parità numerica.