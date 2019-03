NAPOLI JUVENTUS RONALDO MERET / Ritmo non ancora elevato e qualche fiammata sporadica. Napoli-Juventus parte piano ma poi decolla all'improvvisa. Tutto merito, se così si può dire, dell'errore dell'azzuro Kevin Malcuit che con un retropassaggio leggero innesca Cristiano Ronaldo.

Il portoghese, solo contro, prova a saltare il portiere azzurro, ma cade causando l'espulsione dell'estremo difensore. Il silent check del Var, dopo qualche protesta in campo, conferma la decisione presa in diretta dall'arbitro e i padroni di casa restano in 10.

Meret non la prende bene ed esce sconsolato, mentre sui social si scatena il dibattito con molti tifosi infuriati ed altri che, invece, condividono la decisione di estrarre il rosso.

