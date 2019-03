PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-JUVENTUS: Pjanic fa e disfa

PAGELLE E TABELLINO NAPOLI JUVENTUS / Partita condizionata inevitabilmente dagli episodi, quella del San Paolo. L'errore di Malcuit e il rosso a Meret, i cambi di Ancelotti che regalano al Napoli una linfa inattesa, sullo 0-2 e con un uomo in meno. Poi l'ingenuità di Pjanic che dà ai padroni di casa 45 minuti di dominio assoluto e solo i pali contribuiscono a non rendere la serata di Allegri e dei suoi più amara del previsto. In casa Napoli da sottolineare la prestazione di Zielinski e quella di Callejon, Juve un po' spenta, che va a fiammate. Ronaldo decisivo solo in occasione dell'espulsione del numero 1 avversario.

NAPOLI

Meret 6 - L'uscita è in ritardo forse di una frazione di secondo, o semplicemente Ronaldo è più reattivo di lui. Di certo non si può gettare la croce addosso a un portiere che si ritrova davanti la frittata di un compagno.

Malcuit 4,5 - La frittata che porta al rosso per Meret è imperdonabile, specialmente in una partita del genere. Un retropassaggio fatto con una leggerezza tale da lasciare allibito perfino il portiere. L'incidenza di quel gesto sull'inerzia della gara è devastante. Dal 46' Mertens 6 - Non trova la rete, ancora una volta, ma il suo ingresso contribuisce a dare quella verve straordinaria che porta il Napoli ad un passo dal pareggio nella ripresa, in una gara che sembrava compromessa. Si muove tantissimo e mette in grande difficoltà i centrali bianconeri.

Maksimovic 6,5 - In fin dei conti gli episodi che regalano le due reti alla Juve non nascono da disattenzioni dei centrali. Per il resto entrambi giocano un'ottima partita, sia con la difesa a 4 che con quella a 3. Lui fa il 'centrale dei centrali', e lo fa piuttosto bene.

Koulibaly 6,5 - A due centrali, a tre centrali, in anticipo, in marcatura o nell'uno contro uno. Superarlo è davvero difficile e anche stasera regala una prestazione con poche sbavature.

Hysaj 5,5 - Molto, troppo approssimativa la marcatura su Emre Can in occasione dello 0-2 che dà al Napoli il colpo di grazia. Anche all'andata un suo errore di marcatura era valso un gol della Juve: evidentemente con i bianconeri gli dice proprio male.

Callejon 6,5 - Lo spirito di sacrificio nel fare il fluidificante per oltre un'ora, il coraggio di crederci in area di rigore ed accorciare le distanze. Quando c'è da gettare il cuore oltre l'ostacolo lui c'è, non dice mai di no. Dal 77' Ounas 6,5 - Pochi minuti ma di grandissima qualità. Quando ha il pallone al piede può fare un po' ciò che gli pare.

Allan 6,5 - Fin dal primo minuto mostra una voglia, una fame di asfaltare la Juve che purtroppo non è condivisa da qualcuno dei suoi compagni. Lui il suo lo fa, come sempre.

Fabiàn 6 - Nel primo tempo è forse fra i peggiori in campo, sembra tirare via la gamba e quasi smarrito. Ma nella ripresa, quando la squadra inizia a dare un ottimo spettacolo, è fra i migliori per apporto offensivo ma anche per animosità. Una partita dai due volti.

Zielinski 6,5 - Subito dopo la rete di Pjanic trova lo spazio giusto per arrivare davanti a Szeszcny, ma il suo bel diagonale prende il palo. Fino alla fine dei primi 45' è preziosissimo nel fare massa fra i difensori bianconeri, che sembrano soffrirlo non poco. Anche nella ripresa è fra i migliori, spesso vicino al gol.

Milik 5 - Certo, l'uscita prematura dal campo non è colpa sua, ma nei 26 minuti in cui resta in campo non dà mai la pur vaga impressione di rendersi pericoloso. Poi l'inevitabile sacrificio per far entrare il secondo portiere. (dal 26' Ospina 6 - In realtà non è impegnato praticamente mai: nel secondo tempo fa tutto il Napoli, la Juve non tira mai in porta.

Insigne 6 - Da unica punta, da regista decentrato, in qualsiasi posizione. Dai suoi piedi partono tutte le azioni pericolose del Napoli, è lui l'ispiratore anche del gol di Callejon che riapre la gara. Leader tecnico, e non solo, di una squadra che sembrava doversi schiantare contro il rosso di Rocchi. Peccato per quel rigore calciato sul palo che avrebbe dato al Napoli un pareggio meritato.

All. Ancelotti 6,5 - La situazione si mette davvero male, ha il "coraggio" di togliere Milik ma poi mischia le carte alla grande inserendo Mertens nella ripresa. Una mossa furbissima, aiutata anche dall'ingenuità di Pjanic che riporta la parità numerica.



JUVENTUS

Szczesny 6 - Sul gol di Callejon poteva molto poco, per il resto non regala interventi degni granché di nota.

Cancelo 5,5 - Dalla sua parte Zielinski e poi Insigne, praticamente i migliori del Napoli.

In difficoltà palese, tant'è vero che molto difficilmente si vede nell'altra metà campo. Dal 56' De Sciglio 6 - Meglio del compagno, almeno in fase di contenimento, ma nulla di assolutamente indimenticabile.

Bonucci 6 - Per vie centrali il Napoli sfonda molto meno e quando arriva in area di rigore c'è sempre qualcuno a metterci una pezza. Non gli si possono addossare troppe colpe.

Chiellini 6 - Come il compagno di reparto, gestisce la situazione anche quando le cose si complicano parecchio. Non era per nulla semplice, il Napoli nel secondo tempo ha creato una mole di gioco davvero impressionante.

Alex Sandro 5,5 - Fino all'attimo di follia di Malcuit è lui a impazzire, preso nel mezzo fra Callejon e il francese. Poi cambia tutto, ma fino a quel momento è quello che soffre di più dei suoi. Comunque non una gran gara, anche dopo l'uscita di Malcuit.

Emre Can 6,5 - Ha il merito di mettere la pietra tombale sul match dopo un inserimento intelligentissimo in mezzo all'area di rigore, bruciando Hysaj sul tempo. Fino a quel momento in verità non era stato propriamente ineccepibile, ma tanto basta per portare a casa una più-che-sufficienza.

Pjanic 6 - La pennellata che squarcia il match è sicuramente un pezzo di bravura e a fine gara risulta anche decisiva, ma prima e dopo rivediamo il Pjanic che più di una volta quest'anno non ha convinto. Intermittente, indolente, superficiale. Come quel fallo di mano evitabilissimo che rimette incredibilmente in gioco il Napoli, in una gara che sembrava morta e sepolta.

Matuidi 6,5 - Prima e dopo il rosso a Meret, quando il gioco si fa duro lui inizia a giocare. Forse l'unico ad avere continuità di rendimento dal primo all'ultimo minuto, ovviamente con la debita difficoltà quando Pjanic lo lascia in inferiorità numerica.

Bernardeschi 5 - Sonnecchia per diversi tratti del match prima di imbeccare benissimo Emre Can con uno spiovente esattamente sul suo testone. Ma per il resto della gara è assolutamente impalpabile, sembra giocare una gara a sé.

Mandzukic 5 - Il solito sacrificio, la solita lotta e il solito governo, ma non sembra per nulla coivolto nel gioco dei suoi. Allegri lo "sacrifica" quando c'è bisogno di un po' di sostanza in mezzo al campo. Dal 73' Bentancur 6 - Una ventina di minuti per mettere ordine in mezzo al campo, in un certo senso ci riesce.

Ronaldo 6 - Sonnecchia per 26 minuti, poi improvvisamente la sorte gli regala il pallone giusto e lui gli si avventa su, con la fame di un falco. Lo tocca? Non lo tocca? In fondo cambia poco: Ronaldo ci era arrivato con largo anticipo, con un gesto atletico che mette la partita in discesa per i suoi. Anche dopo, comunque, non gioca una grandissima gara, ma il guizzo c'è.

All. Allegri 5,5 - L'occasione propizia per sbloccarla, lo 0-2 che arriva poco dopo. Sembrava tutto perfetto, poi Pjanic si fa buttare fuori e le cose si complicano. Appare un po' tardivo l'innesto di Bentancur: fino a quel momento il Napoli fa davvero ciò che vuole. Di buono in questa serata c'è soltanto il risultato, che chiude definitivamente il campionato.



Arbitro Rocchi 5,5 - Ok, non è per niente semplice beccare a velocità naturale il non-tocco di Meret su Ronaldo, e comunque Meret è in netto ritardo. Ma il tocco sembra davvero non esserci e dopo neanche mezz'ora di gioco è una decisione che cambia completamente l'inerzia della gara. Salvato dal VAR sul rigore di Insigne.

TABELLINO

NAPOLI-JUVENTUS 1-2 (PRIMO TEMPO 0-2)

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit (46′ Mertens), Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon (78′ Ounas), Allan, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik (26′ Ospina).

A disp. Karnezis, Chiriches, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Diawara, Verdi, Younes.

All. Ancelotti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo (61′ De Sciglio), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (85′ Dybala), Mandzukic (73′ Bentancur), Ronaldo.

A disp. Perin, Pinsoglio, Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola, Kean.

All. Allegri

MARCATORI: 28′ Pjanic (J), 39′ Emre Can (J) , 60′ Callejon (N)

AMMONITI: 34' Pjanic (J), 47' Pjanic (J), 54' Cancelo, 77' Maksimovic (N), 83' Alex Sandro (J), 86' Koulibaly (N), 89' Allan (N), 89' Bentancur (J), 91' Dybala (J)

ESPULSI: 25′ Meret (N), 47' Pjanic (J)

ARBITRO: Rocchi di Firenze

NOTE: All'84' Insigne (N) ha tirato un rigore sul palo

