Pagelle Napoli-Juventus: i voti del primo tempo

PAGELLE NAPOLI JUVENTUS PRIMO TEMPO / Come un attimo di follia può cambiare completamente l'inerzia di una partita. La frittata di Malcuit, quel retropassaggio sciagurato che costringe un incolpevole Meret (con rosso annesso) al DOGSO su Ronaldo, ma il contatto, se c'è, non è dei più evidenti. Fino a quell'episodio-chiave (l'errore del francese resta pesantissimo) la gara era stata sostanzialmente equilibrata e anzi era stato il Napoli a rendersi più pericoloso, pur senza impensierire mai Szczesny. Poi la magia di Pjanic tramortisce un Napoli che resta con il solo Insigne a fare peso lì davanti, e uno Zielinski piuttosto ispirato a dargli manforte. Ma non basta: la Juve la chiude con Emre Can e va negli spogliatoi in una botte di ferro.

Vedremo se ci sarà reazione nella ripresa.

NAPOLI

Meret 6

Malcuit 4,5

Maksimovic 6

Koulibaly 6

Hysaj 5,5

Callejon 6

Allan 6,5

Fabiàn 5,5

Zielinski 6,5

Milik 5,5 (dal 26' Ospina 6)

Insigne 5,5

All. Ancelotti 6



JUVENTUS

Szczesny 6

Cancelo 6

Bonucci 6,5

Chiellini 6,5

Alex Sandro 5,5

Emre Can 6,5

Pjanic 6,5

Matuidi 6,5

Bernardeschi 6,5

Mandzukic 6

Ronaldo 6

All. Allegri 6

Arbitro Rocchi 5,5

TABELLINO

NAPOLI-JUVENTUS (PRIMO TEMPO 0-2)

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabiàn, Zielinski; Insigne, Milik (26′ Ospina). A disp. Karnezis, Chiriches, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Diawara, Verdi, Ounas, Mertens, Younes. All. Ancelotti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola, Bentancur, Dybala, Kean. All. Allegri

MARCATORI: 28′ Pjanic (J), 39' Emre Can (J)

AMMONITO: 34′ Pjanic

ESPULSO: 25′ Meret

ARBITRO: Rocchi di Firenze

