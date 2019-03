CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI ALLEGRI / "Siamo venuti qui per fare la migliore prestazione possibile, speriamo sia un grande spot per il calcio italiano come lo è stato per quello spagnolo il clasico di ieri". Così Fabio Paratici prima del big match del 'San Paolo' contro il Napoli. Ai microfoni di 'Sky Sport' il Ds bianconero ha poi così risposto in merito al futuro di Massimiliano Allegri, nelle ultime settimane dato per sicuro partente a fine stagione: "Sicuramente non è legato al risultato di una partita di Champions, ma a un progetto con noi. Dopo la gara con l'Atletico Madrid parlerà col presidente e poi vedremo il da farsi. Lui all'Inter colpo troppo forte? Non credo e non credo sia neanche il momento di parlarne - ha risposto - bisogna pensare a questa partita poi il futuro si vedrà. Rapporto con lui incrinato? I confronti con gli allenatori non sono negativi, anzi spesso sono positivi. Con lui la società ci parla tutti i giorni, il rapporto è ottimo, forte e stabile e veramente questa cosa che si dice è una leggenda metropolitana.

La Juve è un grande club e ovviamente ci sono aspettative e pressioni, quelle esterne sono qualcosa in più che però non fanno la differenza. Come ogni anno cerchiamo di giocare tutte le competizioni per vincere, ma ci sono anche altre squadre che puntano a questo come noi", ha concluso.

FUTURO ALLEGRI - Ad oggi il tecnico livornese sarebbe orientato davvero a chiudere la sua avventura in bianconero al termine di questa stagione, a prescindere da come finirà la Champions. Per il suo futuro preferirebbe la Premier League, dove è da tempo nel mirino di diversi club importanti, ma occhio alla pista Real Madrid - che provò a prenderlo già l'estate scorsa - e a quella clamorosa che porta all'Inter. I nerazzurri lo considerano l'alternativa ad Antonio Conte, anche se negli ultimi giorni il suo profilo ha preso assai consistenza e non si può escludere che possa balzare in pole per la successione di Spalletti. Chi alla Juve al suo posto? Andrea Agnelli punta tutto su Zinedine Zidane, con Deschamps e Klopp - entrambi però blindati da Liverpool e Nazionale francese - come piano B.

