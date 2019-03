MANCHESTER UNITED INFORTUNIO SANCHEZ / Ancora un ko in casa Manchester United. L'allarme è scattato per Alexis Sanchez, che ieri nel match vinto contro il Southampton ha rimediato un infortunio al ginocchio.

Il cileno ex Udinese è stato costretto alla sostituzione e nel prossime ore si sottoporrà a nuovi accertamenti per capire l'esatta entità del problema. Come ammesso dal tecnico dei 'Red Devils'per Sanchez potrebbe trattarsi di una lesione ai legamenti, che lo costringerebbe ad un lungo stop e a chiudere in anticipo la stagione.