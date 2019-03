ULTIME FORMAZIONI NAPOLI JUVE / Sta per finire il countdown per Napoli-Juventus, big match della 25° giornata di Serie A. Il 'San Paolo' farà registrare il quasi tutto esaurito con oltre 50 mila spettatori presenti per la partitissima tra la capolista e la formazione di Ancelotti. I bianconeri hanno la possibilità di blindare ulteriormente il discorso scudetto, mentre gli azzurri puntano ad accorciare a -10 il distacco in classifica e tenere ancora vivo il campionato.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

dovrebbe affiancare Insigne nel duo d'attacco del Napoli, mentre in casa Juve Dybala andrà in panchina con Bernardeschi a completare il tridente insieme a Mandzukic e

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik. All.: Ancelotti

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. All.: Allegri

