NAPOLI JUVENTUS BERNARDESCHI DYBALA / Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione per il big match di stasera al 'San Paolo' contro il Napoli.

Il tecnico dellalascerà per la seconda volta consecutiva in panchina Dybala: sarà infattiil prescelto a completare il tridente offensivo con Mandzukic e il recuperato, con l'ex Fiorentina che potrebbe anche abbassarsi sulla fascia destra di centrocampo e il passaggio al 4-4-2. In medianavince il ballottaggio con Bentancur, tutto confermato invece nella linea a quattro difensiva conpreferito a De Sciglio.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

