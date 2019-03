JUVE ASENSIO BALE MILAN KROOS INTER / Real Madrid a pezzi dopo il secondo ko in appena tre giornI contro il Barcellona. La seconda sconfitta di seguito nel 'Clasico' ha mandato su tutte le furie Florentino Perez, pronto a far fuori diversi giocatori della rosa merengue a giugno. Secondo 'Don Balon' il presidente blanco avrebbe messo in lista di sbarco Asensio, Bale e Kroos in vista del prossimo mercato estivo.

Al giovane fantasista spagnolo - che in Italia solletica al fantasia della- Perez contesta l'assenza di mordente con cui è entrato in campo ieri sera contro i bluagrana oltre ad una stagione al di sotto le attese, mentre il centrocampista tedesco - nei desideri dell'- è lontano parente del giocatore ammirato solitamente al 'Bernabeu' stando all'analisi di Florentino. Infine Bale - sogno di mercato del- con cui la rottura sarebbe totale dopo gli ultimi comportamenti tenuti dal gallese.