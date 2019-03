SPAL SAMPDORIA SEMPLICI / Ancora una sconfitta per la Spal di Semplici.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il tecnico è amareggiato per il ko contro laanche per via di un gol annullato che farà certamente discutere: "Siamo abbastanza sfortunati con gli arbitraggi, c'è un eccesso di Var - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - è una cosa abbastanza anomala, io non voglio parlare di arbitraggi, meglio star zitti. Noi nel secondo tempo abbiamo reagito facendo la partita che volevamo fare. Per gli episodi purtroppo non siamo riusciti a raddrizzare il match, meritavamo di più... abbiamo fatto la gara che bisognava fare contro una squadra di valore. Doveva essere una partita che avrebbe dovuto darti delle certezze. Da martedì lavoreremo ancora con più determinazione per fare quei punti che servono per la salvezza".