NAPOLI JUVENTUS HIGUAIN / Momento felice per Higuain dopo la rete di oggi nel match vinto dal Chelsea contro il Fulham. Il 'Pipita', a fine gara, ha parlato anche di Milan e Napoli-Juventus: "Queste cose un po' mi fanno ridere: quando faccio gol sono tornato, quando non lo faccio non sono tornato.

Sono felice per il gol, poi hanno fatto una grandissima parata. Adesso manca lo sprint finale in cui dovremo giocarci tutto per arrivare in Champions - le sue parole ai microfoni di 'Sky' - Sorrido di nuovo? Inizio di campionato difficile, adesso sono in una nuova squadra. Quello che è passato è passato. Milan in ripresa? Sono felice, ho lasciato amici e un grande mister. Ho stima per loro e sono contento di come stanno andando. Sono cose che succedono nel calcio, per sfortuna non è andata bene e ho dovuto prendere una decisione che per me era la migliore. Napoli-Juve? Tifo per il... bello del calcio. Sarà una bellissima partita. Vinca il migliore. Nostalgia dell'Italia? La nostalgia c'è, sono stati sei anni alla grande ma adesso sto vivendo in una meravigliosa città".