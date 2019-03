PAGELLE TABELLINO ATALANTA FIORENTINA/ Un grande Gomez e un fantasioso Ilicic rispondono a Muriel e Chiesa, aggiudicandosi il match. Giornata negativa per De Roon e Milenkovic.

ATALANTA

Gollini 6 – Incolpevole sul gol di Muriel. Bene nelle uscite basse e nei disimpegni con i piedi.

Mancini 6,5 – Partecipa attivamente alla fase di costruzione, trasformandosi anche da esterno offensivo in alcuni momenti.

Djimsiti 6 – Soffre l’uno contro uno con Muriel e Chiesa, fa bene nel gioco aereo. Meglio nel secondo tempo.

Masiello 5,5 – Cerca di entrare con durezza su Chiesa e Muriel, cercando così di arginare la loro velocità e i loro dribbling. Dal 49’ Palomino 6 –Bravo nel mantenere la posizione, arginando i tre d’attacco.

Castagne 6,5 – Partecipa ad entrambe le fasi di gioco, dimostrandosi una garanzia sulla fascia destra. Ottimo il cross per Gosens per il gol del 3 a 1.

de Roon 5 – Bene in fase d’interdizione, ma poco preciso in fase di costruzione. Da un suo passaggio errato, arriva il gol di Muriel.

Freuler 6,5 – Nonostante il pressing dei viola, riesce comunque a dettare bene i tempi di gioco. Dall’88’ Hateboer – s.v.

Gosens 7 – Dopo un primo tempo discreto, cresce nel secondo e sigla il gol del 3 a 1 sfruttando un preciso cross di Castagne.

Gómez 7 – Arretra spesso il suo raggio d’azione, cercando di rendere più fluido il gioco atalantino. Con un suo solito guizzo, segna un bel gol al 34’.

Ilicic 7 – Svaria su tutto il fronte d’attacco, non dando punti di riferimento alla difesa della Fiorentina. Grazie ad una deviazione di Veretout, mette a segno il suo ottavo gol stagionale.

Zapata 6 – Ingaggia una costante sfida con Pezzella, vincendo molto spesso lo scontro. Bravo nel protegger palla e far salire la squadra. Dal 73’ Pasalic 6 – Bravo nello scambio di posizione con Ilicic, non dando punti di riferimenti alla difesa avversaria.

All. Gasperini 6 – La sua Atalanta subisce all’inizio ma poi si riprende tramite il suo solido e consolidato gioco.

FIORENTINA

Lafont 6 – Non può far nulla sui gol dell’Atalanta. Impreciso nelle uscite alte e nei disimpegni con i piedi.

Milenkovic 5 – Va spesso in pressione su Gomez, lasciando sguarnita la difesa viola, e perdendo spesso l’uno contro uno.

Da un suo errore di marcatura, arriva il secondo gol dell’Atalanta.

Pezzella 6 - Anche se non in ottima condizione fisica, riesce comunque a guidare la difesa viola e prova a mettere una toppa agli errori dei compagni di squadra. Dal 65’ Hugo 6 – Bene nel gioco aereo e nel guidare la difesa.

Ceccherini 5,5 – L’ex Crotone cerca di controllare come può gli attaccanti atalantini, anche se non sempre vi riesce. Dall’85’ Pjaca – s.v.

Laurini 5 – Manca poco incisività in fase offensiva, sbagliando anche il gol del possibile 2 a 1. Sbaglia la diagonale difensiva in occasione del gol di Gosens. Dal 65’ Dabo 5,5 – Non incide quanto ci si sarebbe aspettato.

Veretout 6 – Sempre molto bravo nel dettare i tempi di gioco, verticalizzando subito sulle punte.

Fernandes 5 – Tanta corsa e grinta ma anche poca precisione in fase di costruzione.

Biraghi 6 – Cerca di fare una partita tatticamente intelligente, provando a non dare grande spazio a Castagne e compagni.

Chiesa 6,5 – Con la sua velocità e i suoi passaggi brevi e precisi, mette in seria difficoltà la difesa dell’Atalanta.

Simeone 5,5 – Lotta come un leone contro i difensori dell’Atalanta, ma senza incidere più di tanto in attacco.

Muriel 6,5 – Scaltro come al solito, provando sempre ad approfittare delle disattenzioni avversarie. Cinico in occasione del gol al 3’.

All. Pioli 5,5 – La sua Fiorentina ha subito 13 gol nelle ultime sette partite, segno di una mancanza di equilibrio e che le 3 punte non possono essere supportate.

Arbitro: Guida 6 – Discreta direzione del direttore di gara della sezione di Torre Annunziata che sanziona con l’ammonizione solo i falli più cattivi.

TABELLINO

ATALANTA-FIORENTINA 3-1

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti, Masiello (49’ Palomino), Mancini, Castagne, de Roon, Freuler (88’ Hateboer), Gosens, Gómez, Ilicic, Zapata (73’ Pasalic). A disposizione: Berisha, Rossi, Ibañez, Kulusevski, Pessina, Reca, Barrow. All. Gasperini

Fiorentina (3-4-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella (65’ Hugo), Ceccherini (85’ Pjaca), Laurini (65’ Dabo), Veretout, Fernandes, Biraghi, Chiesa, Simeone, Muriel. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Hancko, Benassi, Gerson, Nørgaard, Graiciar, Mirallas. All. Pioli

MARCATORI: 3’ Muriel (F), 28’ Ilicic (A), 34’ Gomez (A), 60’ Gosens (A)

ARBITRO: Marco Guida (Sez. di Torre Annunziata)

AMMONITI: 6’ Ceccherini (F), 35’ Masiello (A), 41’ Freuler (A), 69’ De Roon (A), 81’ Veretout (F), 86’ Palomino (A)

ESPULSI:

