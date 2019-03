PAGELLE E TABELLINO UDINESE BOLOGNA / Alla 'Dacia Arena' l'Udinese trova tre punti fondamentali per la salvezza. Nel primo tempo grande sofferenza, con Orsolini e Palacio sugli scudi. Il Bologna fa la partita, ma va sotto per il rigore regalato da Poli. Poi sale in cattedra Pussetto, che dopo essersi guadagnato il penalty si arrampica in cielo e fulmina Skorupski per il gol del 2-1. Ora per Mihajlovic si fa dura.

UDINESE

Musso 6,5 - Il Bologna tira poco in porta, ma lui si dimostra sempre attento, anche in uscita. Bravo Santander nel primo tempo perché non vede partire il pallone, anche se il tiro non era potentissimo e poteva respingere meglio. Ma è sempre in partita.



De Maio 6 - Dalla sua parte il Bologna attacca meno, ma va spesso in apprensione anche se non sbaglia molto.



Ekong 5,5 - Salva in un paio di occasioni per il Bologna, nel primo tempo deve resistere all'assalto rossoblù.



Nuytinck 6 - Con Santander si trova poche volte, perché il 9 del Bologna esce spesso fuori dall'area. Va in difficoltà quando a entrare è Palacio ma nella ripresa amministra.



Zeegelaar 5 - Dalla sua parte c'è Orsolini, uno dei più in palla del Bologna. Sbaglia in maniera imperdonabile sul gol, dove tenta una scivolata improvvida liberando la strada all'assist per Palacio. Fatica molto, quasi mai sicuro.



Stryger Larsen 6,5 - Soffre un po' soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa in fase di rimessa si fa vedere decisamente di più, dando qualche strappo all'Udinese. Ci prova anche dalla distanza, ma senza precisione. Poi la perla dell'assist a Pussetto per il gol del vantaggio.



Mandragora 5,5 - Va sempre fuori tempo, costretto tutto il tempo a rincorrere. Si fa anche ammonire.



Ter Avest 6 - Match complicato per lui, che soffre maledettamente la qualità di Dzemaili e Soriano, anche se contiene Dijks. Nel primo tempo salva in maniera provvidenziale su Palacio. Dal 76' Sandro 6 - Torna in campo e si sente subito il suo carisma.



Pussetto 7 - L'uomo più pericoloso dell'Udinese, per distacco. In campo aperto può diventare letale, ha le occasioni più importanti ma è poco preciso. Si fa ipnotizzare da Skorupski nella ripresa, ma si guadagna il rigore del primo tempo. E quando sta per uscire tira fuori dal cilindro il gol del 2-1 di testa. Dall'88' Lasagna s.v.



Okaka 5,5 - Soffre, lotta e sgomita. Usa solo la spada, di fioretto neanche l'ombra, anche se non è mai stato il suo forte. E' il simbolo della partita dell'Udinese, di puro agonismo, ma è troppo nervoso. Riesce a prendersi l'ammonizione al momento del cambio. Dall'89' Teodorczyk s.v.



De Paul 6 - Parte malino, non riesce mai a costruire perché sempre pressato. Si vede pochissimo in zona offensiva, poi però si fa trovare pronto al momento di calciare un rigore pesante come un macigno. L'argentino è freddo e spiazza Skorupski, scacciando anche qualche fantasma. Dopo il gol non va meglio, perde tanti palloni e sbaglia spesso misura del passaggio.

All. Nicola 6,5 - Idee zero, ma cuore tanto. L'Udinese porta a casa tre punti vitali nella lotta per la salvezza, giocando in rimessa. Subisce il gioco del Bologna nel primo tempo, ma poi i bianconeri vengono fuori con l'agonismo. Vittoria di importanza incalcolabile.

BOLOGNA

Skorupski 6 - Il polacco è chiamato quasi sempre a interventi semplici, ma è bravo quando si trova a tu per tu con Pussetto e salva il risultato. Non può nulla sui gol.



Mbaye 5 - Si fa vedere pochissimo.

Entra negli highlights per il palo colpito nel primo tempo: non era semplicissimo, ma poteva senza dubbio fare di più.Danilo 6,5 - Al Bologna è rinato. Non sbaglia praticamente nulla, quando perde in velocità rimedia con la sua esperienza. Ministro della difesa.Lyanco 5,5 - Match senza sbavature clamorose per il brasiliano ex Torino. Si concede un paio di scorribande, ma resta sempre ordinato anche se si perde Pussetto con tutto il resto della difesa sul gol del 2-1.Dijks 5,5 - Oggi non sfonda sulla fascia mancina, il Bologna gioca prevalentemente sulla destra. Pochi lampi, finisce anche ammonito.- E' il perno del centrocampo bolognese, ma spesso perde il senso della misura. Recupera una quantità industriale di palloni, ma ha sulla coscienza il calcio di rigore su Pussetto che manda in vantaggio l'Udinese. Dal 65' Donsah 5,5 - Entra quando il Bologna è in sofferenza e affonda con i compagni.Dzemaili 6,5 - Fa valere la sua qualità superiore, rifinisce e regala un paio di palloni importanti in area. E' il migliore del centrocampo rossoblù. Dal 76' Nagy 5,5 - Non riesce ad incidere nei circa 15 minuti in cui è chiamato in causa.Soriano 5,5 - Buon primo tempo dell'ex Toro. E' la mina vagante del Bologna, difficile stargli dietro perché svaria per tutto il campo. Nella ripresa, però, sparisce e manca anche una buona occasione. Dall'80' Sansone 5,5 - Prova a dare un po' di vivacità, ma ha troppo poco tempo. Forse serviva prima il suo ingresso in campo.Orsolini 6,5 - Uno dei migliori del Bologna. I rossoblù giocano quasi solo sulla sua fascia, riesce ad andare sempre sul fondo e a creare pericoli. E' il più intraprendente, fornisce anche l'assist del momentaneao pareggio.Santander 5,5 - Tocca pochissimi palloni, non è mai nel vivo del gioco e si fa anche ammonire.- In avanti fa il doppio lavoro, sia dentro che fuori dall'area. L'argentino è il valore aggiunto di questo Bologna e va anche in gol.

All. Mihajlovic 5,5 - Il Bologna parte benissimo, come sempre da quando c'è lui in panchina. Paga l'ingenuità di Poli che regala un rigore all'Udinese, ma la reazione rossoblù è ancora una volta positiva. Nel secondo tempo, però, la sua squadra si sgretola e i cambi sono tardivi. Ora si fa dura.

Arbitro: Massa 6,5: partita molto maschia, che però l'arbitro di Imperia controlla molto bene. Non si lascia trasportare dall'intensità del match e distribuisce bene i cartellini.

TABELLINO

UDINESE-BOLOGNA 2-1

Udinese (4-3-3): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck, Zeegelaar; Stryger Larsen, Mandragora, Ter Avest (76' Sandro); Pussetto (88' Lasagna), Okaka 5,5 (89' Teodorczyk), De Paul. A disposizione: Nicolas, Opoku, Ingelsson, Wilmot. Allenatore: Nicola.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli (65' Donsah), Dzemaili (76' Nagy), Soriano (80' Sansone); Orsolini, Santander, Palacio. A disposizione: Da Costa, González, Mattiello, Helander, Edera, Svanberg, Calabresi, Falcinelli. Allenatore: Mihajlovic.

Marcatori: De Paul (U), Palacio (B), Pussetto (U)

Ammoniti: Poli (B), Mandragora (U), Zeegelaar (U), Santander (B) , Dijks (B), Okaka (U)

