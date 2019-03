PAGELLE E TABELLINO GENOA-FROSINONE/ Un Frosinone stoico resiste agli assalti del Genoa, rimediando un buon punto nonostante l'inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Cassata nel primo tempo. La classifica della squadra di Baroni non conosce scossoni però, anche se lo 0-0 in queste condizioni fa morale. Molinaro è il migliore in campo insieme a Romero, entrambi saracinesche in fase difensiva, mentre il terzino ciociaro non disdegna la falcata quando gli spazi lo consentono. Occasione ghiotta divorata da Pinamonti nel primo tempo.

GENOA

Radu 6 - Ordinaria amministrazione per lui.

Biraschi 6 - Buona la sua prova, che scivola sino al termine della prima frazione senza errori. L'inferiorità numerica degli avversari, però, fa sì che Prandelli scelga lui come pedina da sacrificare a beneficio di un attacco più consistente. Dal 46' Pandev 5 - Gli spunti ci sono, meno la qualità di farli fruttare. I difensori ciociari lo braccano, lui soffre.

Romero 6,5 - La spunta sempre lui sul piano fisico. Puntuale nelle chiusure, è un muro in difesa.

Zukanovic 6 - Viene colto impreparato solo in occasione del cartellino giallo rimediato. Per il resto fa il suo, senza sbavature.

Lazovic 6,5 - Nel secondo tempo ci prova almeno un paio di volte, facendo pensare alla gran botta del vantaggio. Pericoloso, ma sfortunato.

Lerager 6,5 - Pericoloso anche lui quando effettua un paio di concluisioni appena al limite dell'area avversaria. Le soluzioni però non conoscono fortuna.

Radovanovic 6 - Ordinaria amministrazione a centrocampo, fa il suo senza strafare e senza soffrire troppo in fase di contenimento.

Criscito 6 - Mette in mezzo un buon numero di palloni, ma gli attaccanti rossoblù godono di scarsa vena realizzativa. E spesso non ci arrivano neanche.

Bessa 5,5 - Una conclusione al quarto d'ora di gioco impegna Sportiello, poi poco altro sotto porta.

Sanabria 5,5 - Una punizione che fa pensare al gol, ma che invece sfiora soltanto il palo. Poi poca lucidità e troppo spesso si ritrova spalle alla porta per fare davero male.

Kouamé 5 - Si vede pochissimo, un po' nascosto e un po' marcato com'è. Combina anche meno. Dal 78' Dalmonte s.v.

All. Prandelli 5,5 - Il suo Genoa ci prova, ma senza fare male veramente. Il pallino del gioco, complice anche l'inferiorità numerica del Frosinone, è sempre in mano ai rossoblù, anche se le occasioni vere latitano. I tentativi arrivano più che altro con conclusioni dalal distanza o al volo sui traversoni provenienti dalle fasce. Ma i ciociari si chiudono bene. I cambi non apoortano contibuti significativi.

FROSINONE

Sportiello 6 - Buona prestazione la sua. Nessun miracolo, ma buoni interventi che contribuiscono ad avitare la sconfitta.

Goldaniga 6 - Autore di una buona gara, priva di errori e attenta. Senza fronzoli.

Salamon 6,5 - Ci mette astuzia, oltra all'esperienza. La partita è importante e lui sale in cattedra al centro del terzetto difensivo arginando bene gli attacchi dei rossoblù.

Capuano 6 - Anche lui soffre ma con ordine.

Contiene l'offensiva del Genoa.

Chibsah 6 - Partita di sostanza in mezzo al campo, dove il sacrificio ripaga con un punto nonostante l'inferiorità numerica.

Viviani 5,5 - Chiamato agli straordinari dopo l'esulsione di Cassata, soffre un po' in fase di impostazione. Dal 56' Maiello 6 - Aiuta i compagni a contenere il forcing rossoblù, soprattutto negli ultimi minuti di gioco.

Cassata 4 - Commette più dei due falli sanzionati con i cartellini gialli che ne sanciscono l'espulsione. Tutto in appena 34' di gioco. Le proteste sono anche imbarazzanti.

Paganini 6 - Colpisce una traversa clamorosa, ma l'azione viene comunque annullata a causa del precedente fuorigioco di Pinamonti. Non rinuncia alla spinta quando gli spazi si aprono. Finisce stanchissimo.

Molinaro 6,5 - Fra i migliori in campo, per costanza e dedizione. Corre tantissimo, provando a mettere in mezzo palloni interessanti. Pinamonti ne sa qualcosa, perché ne spreca uno allettante.

Pinamonti 5 - Partita di grande sacrificio la sua. Corre e pressa molto, provando anche a mandare in porta i compagni come nel caso di Paganini. Ma l'errore del primo tempo pesa, su assist di Molinaro. Come un macigno. Dal 73' Ciofani 5,5 - Nonostante la freschezza non riesce ad impensierire la retroguardia rossoblù, e nemmeno a tenere palla. Baroni sperava in un contributo più sostanzioso.

Ciano 6 - Si sbatte su tutto il fronte d'attacco e anche in aiuto dei centrocampisti per contenere le avanzate rossoblù, specialmente dopo l'espulsione di Cassata. Di conseguenza non riesce a rendersi pericoloso sulla trequarti. Ma è il prezzo da pagare per una prestazione del genere. Dall'89' Gori s.v.

All. Baroni 6 - La partita si complica dopo l'espulsione di Cassata, ma lui non ridimensiona la squadra attraverso correzioni in corsa, lasciando tutto come al fischio d'inizio. Il Frosinone si difende con ordine, concedendo pochissimo ai padroni di casa. Attraverso i cambi comunica ai suoi ragazzi l'intenzione di provarci comunque, inserendo Ciofani per lo stanco Pinamonti.

Arbitro: Mariani 6 - Estrae il secondo giallo all'indirizzo di Cassata, sacrosanto. La partita scivola via senza dubbi o particolari occasioni chiave sul piano agonistico.

TABELLINO

Genoa-Frosinone 0-0

Genoa (3-4-1-2): Radu; Biraschi (dal 46' Pandev), Romero, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Criscito; Bessa; Sanabria, Kouamé (dal 78' Dalmonte). A disp.: Pezzella, Lakicevic, Gunter, Pereira, Sturaro, Rolon, Jandrei, Marchetti. All. Prandelli.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Chibsah, Viviani (dal 56' Maiello), Cassata, Paganini, Molinaro; Pinamonti (dal 73' Ciofani), Ciano (dall'89' Gori). A disp.: Brighenti, Zampano, Ariaudo, Simic, Beghetto, Valzania, Sammarco, Gori, Trotta, Iacobucci. All. Baroni.

Marcatori:

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. di Aprilia)

Ammoniti: 21' Cassata (F), 25' Viviani (F), 36' Zukanovic (G), 74' Kouamé (G), 82' Ciofani (F)

Espulsi: 33' Cassata (F)

