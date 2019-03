CALCIOMECATO INTER RIVOLUZIONE TERZINI LAZZARI OLA AINA / Passano gli anni ma l'Inter non riesce a trovare una soluzione sulle corsie esterne di difesa. I nerazzurri in estate hanno puntato con forza su Vrsaljko e Asamoah ma non è arrivato il salto di qualità. L'ex Juventus tutto sommato sta disputando una stagione sufficiente ma l'ex Atletico Madrid ha passato più tempo in infermeria che sul campo. Un flop, al quale i nerazzurri hanno provato a rimediare con l'arrivo a gennaio di CedricSoares. Anche il portoghese però non sembra in grado di dare l'apporto sperato: entrambi così non verranno riscattati. L'obiettivo dell'Inter è anche quello di cedere Dalbert, arrivato due estati e fa e mai ai livelli di Nizza. I nerazzurri si preparano dunque ad una vera e propria rivoluzione sugli esterni: con la conferma di Asamoah e D'Ambrosio potrebbero essere due i terzini da acquistare.

I nerazzurri per non correre ulteriori rischi potrebbero decidere di 'pescare' dal campionato italiano: sono diversi infatti i terzini che in questa stagione stanno facendo davvero bene. Acquistare dall'Atalanta è sempre una garanzia: Hateboer e Castagne potrebbero certamente essere due buone idee ma il calciatore che potrebbe più di tutti interessare all'Inter è certamente Ola Aina. Il Torino è pronto a riscattarlo per 10 milioni di euro dal Chelsea ma se dovesse arrivare un'offerta importante, avendo De Silvestri e Ansaldi in rosa, potrebbe anche partire. Vanno monitorati inoltre i profili di Lazzari e Biraghi, oltre a quello di Darmian, che non gioca in Italia, ma che conosce bene il nostro campionato.

