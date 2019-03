Calciomercato, da Allegri a Spalletti: futuro in bilico! Le ultime

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ROMA / Il momento decisivo della stagione è arrivato.

Tra Serie A e competizioni europee, le 'big' italiane stanno affrontando diversi match fondamentali, che molto potranno dire sul destino dei rispettivi allenatori: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Partendo dalla capolita Juventus, stasera di scena al 'San Paolo' contro il Napoli, resta in bilico il futuro di Massimiliano Allegri, che, ancora legato da un contratto fino al 2020, è stato duramente attaccato da molti tifosi dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League, arrivata dopo la clamorosa eliminazione ai quarti di Coppa Italia: qualora la rimonta contro gli spagnoli non dovesse arrivare, aumenterebbero le possibilità di una separazione a fine stagione; se all'estero il suo nome è accostato alla Premier League, in Italia sta avanzando la suggestiva ipotesi Inter. Proprio i nerazzurri, dal canto loro, a fine campionato potrebbero salutare Luciano Spalletti: al tecnico viene imputato un andamento troppo altalenante, come dimostra la recente sconfitta contro il Cagliari, che ha messo a serio rischio il quarto posto in classifica. Infine, la pesante disfatta nel derby di ieri sera contro la Lazio, ha rimesso in seria discussione la posizione di Di Francesco, chiamato a superare il turno di Champions per evitare un addio anticipato alla panchina della Roma. Quando siamo ormai nel periodo clou della stagione, sale la pressione per alcuni allenatori italiani.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui