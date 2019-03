CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS KROOS / Ci sarebbe anche il nome di Kroos sulla lista di partenza del Real Madrid. Florentino Perez - come riporta 'Don Balon' - è intenzionato a mettere in atto una vera e propria rivoluzione la prossima estate: i blancos vogliono voltare pagina e potrebbero farlo con l'addio di tre elementi chiavi come Bale, Kroos e Asensio. Tre calciatori importanti, che potrebbero dar vita ad un'asta.

Concentrandoci sul centrocampista tedesco, l'ex Bayern Monaco potrebbe fare le fortune di tantissime squadre, anche italiane. In questi giorni il suo nome è stato accostato con forza a Inter e Juventus: il classe 1990 potrebbe dunque dar vita ad un derby tutto italiano anche se la concorrenza estera, soprattutto quella proveniente dall'Inghilterra non manca. Ma la buona notizia, che arriva dalla Spagna può coomunque far sorridere i bianconeri e i nerazzurri: per il Real Kroos non è incedibile.

