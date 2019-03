SPAL SAMPDORIA QUAGLIARELLA RECORD / Fabio Quagliarella è semplicemente inarrestabile. Doppietta dal 3' all'11' nella sfida della sua Sampdoria in casa della Spal e trono di capocannoniere momentaneamente raggiunto a quota 19 goal al pari di Cristiano Ronaldo.

Il bomber dicon queste due reti ha raggiunto il suo record storico di reti in una singola stagione dicollezionato proprio l'anno scorso con la maglia doriana. Quagliarella inoltre ha infranto un altro primato: è il secondo giocatore della storia della Sampdoria in grado di segnare almeno 19 reti in due stagioni di Serie A consecutive. Prima di lui Vincenzo Montella nel 1996/97 e 1997/98.

Ecco il tweet celebrativo della Samp:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui