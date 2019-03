CALCIOMERCATO INTER ICARDI LUKAKU / In casa Inter a tenere banco è sempre e comunque il caso legato al futuro di Mauro Icardi. Dalla perdita della fascia da capitano ad un'ipotesi di trasferimento che si fa sempre più plausibile: il numero 9 di Spalletti vive il momento più buio ed incerto della sua esperienza milanese.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile interessamento diper lo stesso Icardi che però ha mercato anche in. Proprio dall'Inghilterra insistono su un addio dell'argentino in direzione Manchester, sponda. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riporta il 'Sunday Express' in caso di cessione, l'Inter vorrebbe per una pista estera piuttosto che rinforzare una diretta concorrente di Serie A, e i 'Red Devils' in tal caso potrebbero inserire nella trattativa Romelu Lukaku, in uscita da Old Trafford.

