SPAL-SAMPDORIA PAGELLE E TABELLINO/ Al Mazza va in scena il Quagliarella show, l’attaccante è il vero leader della Sampdoria, il sogno Europa è sempre più vicino. La Spal arranca per tutto il primo tempo sotto i colpi dell’attaccante doriano, che firma una doppietta e sfiora la tripletta personale. Per Semplici 4-4-2 da rivedere, solo quando la squadra torna al vecchio modulo gioca più disinvolta. Centrocampo ferrarese svogliato, Cionek partita da dimenticare errori ed espulsione. Il Var annulla il gol di Floccari con tante polemiche, la curva abbandona lo stadio per protesta. Sul finire dei minuti di recupero Kurtic va in rete su punizione.

SPAL

Viviano 5,5 – Poco colpevole sui gol presi nel primo tempo. Il palo prima e la sua reattività poi, salvano la porta dalla tripletta di Quagliarella.

Bonifazi 5,5 – Si sveglia nella ripresa ma oramai è tardi.

Cionek 4 – Dopo l’errore iniziale sul primo gol di Quagliarella sbaglia tanto per non dire tutto. Giornata da dimenticare. Prende anche il rosso diretto commettendo un fallo da ultimo uomo su Defrel.

Felipe 5,5 – Non una grande partita come per tutta la difesa. Difficoltà nel contenere la velocità del gioco avversario. Dal 83’ Antenucci - sv

Fares 6 – Lascia saltare Quagliarella quasi indisturbato sul secondo gol però crea un po’ scompiglio e azioni interessanti sulla sua fascia di competenza. Spreca l’occasione più clamorosa che poteva far rientrare in partita la squadra.

Valoti 6 – Dopo un inizio poco convincente sfiora il gol del 1-2 e si riprende. Migliora negli inserimenti e accompagna l’azione. Difficoltà in fase difensiva dove soffre le avanzate sulla fascia esterna. Dal 79’ Jankovic 5 – entra ma non si vede

Missiroli 5,5 – Lento e fuori posizione nel centrocampo a quattro. Manca di concentrazione.

Schiattarella 5 – Prova a svegliare il reparto con qualche manovra offensiva ma manca di precisione soprattutto nell’ultimo passaggio. Non pervenuto in copertura. Dal 55’ Murgia 5,5– Prova a dare più velocità e ordine alla manovra.

Kurtic 6 – Troppo basso sulla fascia non spinge in profondità quando la Spal attacca. Poco incisivo rispetto al solito. Ha il merito di crederci fino in fondo andando in rete con una punizione esemplare.

Floccari 5,5 – Statico e senza brio. Quasi rimette in gioco la squadra andando in rete, ma la Var interviene annullando il suo gol.

Petagna 6 – Il più propositivo tra i suoi. Tanta grinta e voglia di fare. Si fa sempre trovare pronto ma contro Colley non riesce ad emergere, meglio quando gioca più sull’esterno.

All. Semplici 5 – Il nuovo centrocampo a quattro fa fatica a creare gioco e contenere gli affondi doriani soprattutto sugli esterni. Torna al vecchio modulo e gioca con più disinvoltura.

SAMPDORIA

Audero 5,5 – Respinge prontamente un tiro di Petagna.

Non vede partire la palla di Kurtic.

Bereszynski 6 – Senza infamia e senza lode. Non sempre regge il ritmo di Fares.

Andersen 6 – Meno solido di Colley, chiude gli spazi ma traballa in uscita sulla pressione degli attaccanti ferraresi.

Colley 6,5 – Inizia rischiando molto, fallo poco fuori dall’area su Floccari. Errore dimenticato subito, guida con ordine e attenzione la difesa.

Sala 6 – Alla sua 100esima partita in Serie A. Meglio nella prima frazione di gioco in cui si spinge anche in avanti. Nella ripresa partita di controllo e contenimento.

Praet 6 – Fa il suo dovere senza andare in affanno. Accompagna l’azione proponendosi in profondità. Dal 88’ Murru -

Vieira 6,5 – Gioca con esperienza nonostante la giovane età. Si smarca e manovra l’azione sampdoriana, in pressing sui portatori di palla avversari, recupera tanti palloni.

Linetty 6,5 – Assist al bacio, dalla sinistra fa partire un cross teso diretto in mezzo all’area sulla testa di Quagliarella. Ordinato in entrambe le fasi di gioco.

Saponara 6,5 – Dà concretezza al suo ruolo. Si muove bene tra le linee alla ricerca dei compagni, smista tanti palloni e si inserisce nell’area avversaria con disinvoltura. Dal 58’ Jankto 6 – Minuti di passerella in cui sfiora il gol.

Gabbiadini 6 – Meno incisivo di Quagliarella, nel complesso però partecipa al pomeriggio positivo della squadra.

Quagliarella 7,5 – Leader indiscusso di questa squadra. Dopo appena tre minuti sblocca la partita con una mezza rovesciata, non contento raddoppia di testa e in tutti i modi cerca la tripletta, prima sfiora il palo poi trova Viviano. Utile in ogni zona del campo. Sale a quota 19 in campionato al pari di Ronaldo.Dal 69’ Defrel -

All. Giampaolo 6,5 – La squadra continua la scia positiva. Con un Quagliarella in queste condizioni l’Europa sembra sempre più vicina.

Arbitro Pasqua 5 – Qualche difficoltà nella gestione della partita nella ripresa, maggiore nervosismo da parte dei giocatori. Richiamato dalla Var, ci vogliono cinque minuti per annullare il gol di Floccari, qualche dubbio sul fuorigioco di Petagna.

TABELLINO

SPAL-SAMPDORIA: 1-2

SPAL(4-4-2): Viviano; Bonifazi, Cionek , Felipe 83’ Antenucci), Fares; Valoti (79’ Jankovic) ,Schiattarella( 55’ Murgia),Missiroli , Kurtic; Floccari, Petagna. A disp.: Gomis, Fulignati, Poluzzi, Regini, Valdifiori, Vicari, Dickmann, Costa, Paloschi,. All. Semplici.

SAMPDORIA(4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Sala; Praet (89’ Murru), Vieira, Linetty; Saponara ( 59’ Jankto); Gabbiadini, Quagliarella (69’ Defrel). A disp.: Belec, Rafael, Ferrari, Junior, Sau. All. Giampaolo.

Marcatori: 4’, 11’ Quagliarella (SA), 95’ Kurtic (Sp)

Arbitro: Pasqua sez. di Tivoli

Ammoniti: 71’ Fares (Sp), 73’ Vieira (Sa), 76’ Valoti (Sp), 76’ Sala (Sa), 91’ Audero (Sa)

Espulsi: 97’ Cionek (SP)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui