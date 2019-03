Torino-Chievo, Mazzarri: "Non avevamo mai sofferto così"

TORINO CHIEVO MAZZARRI - Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, è intervenuto ai microfoni di 'DAZN' dopo il 3-0 inflitto al Chievo: "Abbiamo sofferto come non mai, dobbiamo fare i complimenti al Chievo perchè se continua così si può ancora salvare. Non penso di aver mai sofferto così in questa stagione, non riuscivamo a far girare il pallone.

Forse ha inciso anche il primo caldo, loro erano veementi su ogni palla e abbiamo rischiato di prendere gol, ci ha salvato un pizzico di fortuna e Sirigu".

PRESTAZIONE - "Alcune partite vanno raccattate, si dice, oggi era una di quelle. Bisognava fare risultato e basta, ma pensavo di soffrire meno. A Frosinone dovremo giocare in modo diverso".

ATTACCANTI - "Belotti se lo meritava da una vita, stava facendo benissimo e non riusciva a trovare il gol. Sono contento anche per Zaza, chi gioca poco a volte si demoralizza, spero che continui così. Ci serve l'aiuto di tutti per arrivare più in alto possibile".

