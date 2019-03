PAGELLE E TABELLINO TORINO-CHIEVO/ Un Torino fischiato da parte della Maratona a fine primo tempo, si concede addirittura il tris a fine partita schiantando un Chievo sicuramente volenteroso, ma povero di qualità e stanco dopo un inizio a tutto pressing. Si sblocca Belotti, con una fucilata da fuori area che non lascia scampo a Sorrentino regalando il liberatorio vantaggio ai granata, mentre Mazzarri dalla panchina raddrizza una squadra che a tratti era apparsa senza idee concrete. Zaza fornisce al Gallo l'assist del vantaggio e firma il tris finale. Nel mezzo un altro gran gol, stavolta del neoentrato Rincon, che da fuori sugella il raddoppio in pieno recupero. Nel Chievo male Andreolli, che subentra all'infortunato Jaroszynski e pasticcia fino alla fine.

TORINO

Sirigu 7 - Supera il record di Castellini compiendo un mezzo miracolo a due minuti dal suo raggiungimento. Sempre attento sui tentativi da lontano. Una sicurezza.

Izzo 6,5 - Tempestivo nelle chiusure, attento e ordinato. Un punto fermo della retroguardia di Mazzarri.

Nkoulou 6,5 - Annulla Djordjevic anticipandolo costantemente e costringendolo a giostrare lontano dalla porta granata.

Moretti 6,5 - Esperienza e qualità nel disimpegno. Superarlo nell'uno contro uno è davvero difficile per i clivensi.

Baselli 6 - A tratti risulta più pimpante e nel vivo della manovra. In alcuni frangenti invece si eclissa un po'.

Lukic 5,5 - Mazzarri gli affida la regia, ma il gioco dei granata non riesce ad essere particolarmente fluido e veloce. Ad inizio ripresa viene sostituito. Dal 51' Zaza 7 - Dà maggiore dinamicità al reparto offensivo, e infatti fornisce a Belotti il pallone del vantaggio. Nel finale sigla il tris definitivo battendo Sorrentino a tu per tu.

Meité 6 - Bravo tecnicamente, ma deve ancora crescere sotto l'aspetto tattico. A volte si intestardisce troppo nel tenetare la giocata personale. Dall'81' Rincon 7 - Entra in campo con un Chievo quasi alle corde, e alla sua presenza numero 150 in Serie A sigilla il raddoppio con un gol dei suoi, da fuori area.

De Silvestri 5,5 - Più incisivo nel primo tempo. Nella ripresa si spegne un po' e dalle sue parti vengono meno le scorribande.

Ansaldi 6,5 - Fra i migliori in campo del Torino, offre sempre soluzioni interessanti alla moanovra: il pallone messo in mezzo, l'accentramento a sostegno delle punte.

Falque 5,5 - Fraseggia spesso coi compagni, ma quello che manca è l'affondo decisivo sia in termini di occasioni da gol che di suggerimenti per Belotti. Chiede il cambio a un quarto d'ora dall'inizio della ripresa. Dal 62' Berenguer 5,5 - Lotta parecchio sui palloni che gioca, ma è poco cattivo quando si tratta di puntare l'avversario.

Belotti 7 - Un gol da capogiro, fondamentale per la conquista dei tre punti in una gara che sembrava bloccata. Una fucilata da fuori su cui Sorrentino proprio non può nulla spiana la strada al Torino. Per il resto è la solita gara fatta di corsa e sacrificio. Che però lo costringe a spendere tantissimo fisicamente.

All. Mazzarri 6,5 - Il suo Torino fatica e non poco nella costruzione del gioco, specialmente nel primo tempo e ad inizio ripresa.

Poi, complici anche i cambi operati, la squadra trova il gol del vantaggio e da lì appare anche più libera di costruire con più convinzione trovando addirittura il tris.

CHIEVO VERONA

Sorrentino 6 - Un buon intervento nel primo tempo, poi ordinaria amministrazione fino al momento in cui Belotti scaglia un dardo imprendibile anche per lui. Da lì la debacle, ma senza colpe.

Schelotto s.v. - Costretto ad uscire dopo un quarto d'ora di gioco in lacrime a causa di un infortunio al ginocchio. Dal 16' Depaoli 5,5 - Meglio in progressione, anche se sulla trequarti granata non ci arriva spesso.

Bani 5 - Bene fino ad un certo punto della partita, poi si sfalda come il resto della difesa clivense. Riceve anche un giusto giallo.

Barba 5 - Qualche indecisione di troppo, soprattutto nella ripresa. E tre gol che non vengono siglati per caso.

Jaroszynski 6,5 - Autore di un'ottima partita in fase difensiva, dove limita molto le incursioni di De Silvestri. Meno preciso quando galoppa sulla fascia. Dal 75' Andreolli 4,5 - Indietreggia invece di aggredire Belotti che dopo aver ricevuto da Zaza scaraventa una fucilata che vale il vantaggio granata. Nel finale completa il disastro concedendo un'autostrada a Zaza per il tris.

Leris 5 - Lotta parecchio a centrocampo, ma perde anche tanti duelli da cui il Torino poi riparte.

Rigoni 5 - Meglio nel primo tempo, quando non rinuncia a costruire anche gioco. Nella ripresa viene surclassato dai centrocampisti granata.

Dioussè 6,5 - Il migliore in campo dei suoi. Lotta, corre, conclude. Ci mette impegno e personalità in ogni giocata. Deve ancora crescere, ma la strada sembra quella giusta.

Giaccherini 5 - Pressa molto e si offre come soluzione alternativa alle trame di gioco offensive nel primo tempo, ma nel secondo tempo è piuttosto stanco e perde anche palloni facilmente gestibili.

Meggiorini 5,5 - Prova qualche spunto, ma senza mettere mai in difficoltà la difesa granata, che riesce a contenerlo senza patemi. Di Carlo decide di dare maggiore peso al suo attacco inserendo al suo posto Stepinski nella ripresa. Dal 64' Stepinski 5 - Mai visto nelle zone pericolose. Si segnala solo per un giallo.

Djordjevic 5 - Marcato bene, gode di poco spazio e non è esattamente il tipo di giocatore che riesce a crearselo. Mai pericoloso.

All. Di Carlo 5 - Il Chievo inizia bene, facendo anche meglio del Torino in alcuni frangenti del primo tempo. Poi però la squadra si sfilaccia e, complice la stanchezza, si arrende troppo facilmente al tris dei padroni di casa.

Arbitro: La Penna 6 - Dirige bene, concendendo sempre il vantaggio quando è necessario. Partita comunque tranquilla nonostante i cartellini estratti.

TABELLINO

Torino-Chievo Verona 3-0

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Baselli, Lukic (dal 51' Zaza), Meité (dall'81' Rincon), De Silvestri, Ansaldi; Falque (dal 62' Berenguer), Belotti. A disp.: Djidji, Bremer, Singo, Parigini, Rosati, Ichazo. All. Mazzarri.

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Schelotto (dal 16' Depaoli) Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Rigoni, Dioussè; Giaccherini; Meggiorini (dal 64' Stepinski), Djordjevic. A disp.: Andreolli, Cesar, Rossettini, Kiyine, Vignato, Piazon, Grubac, Pucciarelli, Caprile, Semper. All. Di Carlo.

Marcatori: 76' Belotti (T), 92' Rincon (T), 93' Zaza (T)

Arbitro: Federico La Penna (Sez. di Roma 1)

Ammoniti: 33' Lukic (T), 68' Dioussè (C), 73' Rigoni (C), 78' Bani (C), 86' Stepinski (C)

Espulsi:

