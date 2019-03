p>TORINO CHIEVO SIRIGU / Il minuto 50 di Torino-Chievo segna un record storico per il club granata è diventato in quel momento, infatti, il portiere imbattuto più a lungo in un singolo campionato.

L’ex PSG ha superato un primato che resisteva dalla stagione 1976/77, conquistato da Luciano Castellini, che si era fermato a 517 minuti. Proprio a pochi istanti dal traguardo, Sirigu si è trovato di fronte l’attaccante dei clivensi Djordjevic ed è stato costretto a un doppio intervento per blindare porta e record. Ennesima dimostrazione che c’è tanto di suo, oltre al lavoro della difesa, dietro questo risultato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui