CALCIOMERCATO JUVENTUS DIAS JOAO FELIX MANCHESTER UNITED / Nelle scorse settimane i giovani talenti del Benfica, Joao Felix e Ruben Dias sono stati spesso accostati alla Juventus per la prossima calda estate di calciomercato.

Non solo i bianconeri però sui gioielli del club di Lisbona che sarebbero finiti anche nel mirino del. Stando a quanto riportato da 'Record' i 'Red Devils' sarebbero pronti ad una super offerta di 180 milioni di euro per strappare al Benfica entrambi i calciatori lasciando così al palo la Juventus. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI