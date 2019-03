SCHALKE 04 TEDESCO / Traballa e non poco la panchina di Domenico Tedesco. Per l'allenatore di origine italiana potrebbe concludersi a breve l'esperienza alla guida dello Schalke 04. La squadra di Gelsenkirchen ha infatti subito un pesante ko contro il Fortuna Düsseldorf: un netto 4-0 tra le mura amiche.

Per lo Schalke 04 è un periodo difficile: l'ultima vittoria in campionato risale al 20 gennaio contro ile anche la classifica non sorride. Il club della Ruhr si trova a +7 dalloterz'ultimo, ma i biancorossi hanno una gara in meno e potrebbero piombare a -4. Secondo quanto riporta 'Kicker', una decisione sull'eventuale esonero del tecnico potrebbe essere presa tra lunedì e martedì.