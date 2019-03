CALCIOMERCATO REAL MADRID MOURINHO / La seconda sconfitta consecutiva nel Classico contro il Barcellona e l'addio alla Liga ha messo Solari spalle al muro: il destino dell'allenatore è ormai segnato e c'è chi parla di un addio al Real Madrid a stagione in corso.

Scenario al momento non molto concreto ma il futuro sembra già scritto: per la panchina dei blancos tra i nomi più caldi c'è quello di Josèche ritornerebbe a distanza di sei anni al 'Bernabeu'.

Ne è convinto anche l'ex presidente Calderon che nei giorni scorsi aveva annunciato con sicurezza il ritorno dello 'Special One' al Real. Ora arriva la replica dello stesso Mourinho che a 'Bein sports' dice: "Il signor Calderon, ex presidente del Real Madrid, sono sicuro che abbia informazioni su quel che accade all'interno del club. Di sicuro ne sa più di me (ride, ndr): non ne so nulla".

