DIRETTA NAPOLI JUVENTUS FORMAZIONI / Meno importante ai fini della classifica e della lotta scudetta rispetto all'anno scorso, Napoli-Juventus resta comunque un appuntamento da non fallire per le due squadre.

In programma alle 20.30, la sfida del San Paolo chiuderà la ventiseiesima giornata di Serie A e promette spettacolo, anche se gli azzurri non dovranno correre il rischio di proiettarsi già alla sfida di giovedì contro il Calciomercato.it vi offre il match del San Paolo in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui