LAZIO ROMA KOLAROV RADU / Tensione nel finale, ma anche negli spogliatoi. Non se le sono mandate a dire Aleksandar Kolarov e Stefan Radu sul finire del match tra Lazio e Roma oltre che nel post-gara. Il serbo è stato espulso nei minuti di recupero avendo rimediato un paio di ammonizioni nel giro di poco tempo.

Dopo chegli ha mostrato il secondo giallo e il conseguente rosso per un fallo su Immobile, Kolarov è stato invitato ad uscire da Radu con toni che all'ex laziale non sarebbero piaciuti. "Dai dai, vai" avrebbe detto il romeno al giallorosso. Da qui la lite sarebbe proseguita anche in zona mista. A tentare di placare gli animi sarebbe addirittura intervenuto il presidente biancoceleste Claudio. "Calmatevi, queste cose non servono" le parole del numero uno laziale.