CALCIOMERCATO INTER SOARES DARMIAN / In attesa di capire eventuali sviluppi futuri dal caso Icardi, l'Inter continua a guardarsi intorno per rafforzare la propria rosa. Certo l'arrivo di Diego Godin, i nerazzurri ora puntano ad un nuovo innesto sull'esterno difensivo. Si cerca in particolare un terzino destro. Vrsaljko, infortunato, è già tornato all'Atletico Madrid, mentre Cedric Soares, arrivato a gennaio dal Southampton, non sarà riscattato.

Lo riporta 'Tuttosport', che sottolinea come il club nerazzurro ha messo in cima alla propria lista Matteo Darmian. Il 29enne non è certamente una prima scelta nella rosa del Manchester United e potrebbe lasciare gli inglesi in estate. L'Inter cerca un terzino destro che sia però in grado di adattarsi sia come centrale in una difesa a tre, sia come terzino sinistro. Gli 11 milioni di euro che sarebbero serviti per il riscatto di Soares, potranno essere dirottati dunque su Darmian. Difficile che lo United possa rinunciare alla proposta, visto che il contratto del giocatore italiano scadrà nel giugno 2020.

