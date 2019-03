CALCIOMERCATO INTER ZHANG / Un punto in due partite, la Champions ora a rischio, il caso Icardi che non accenna a placarsi: momento difficile per l'Inter che si ritrova con più fronti cui prestare attenzione. Lo farà in Italia anche Steven Zhang: il presidente nerazzurro, come riferisce il 'Corriere dello Sport', sarà in Italia nella settimana del derby. Il suo arrivo sancirà il via alle operazioni per costruire l'Inter del futuro: una squadra che non sarà completamente rivoluzionata rispetto a quella di quest'anno, ma avrà diverse modifiche.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Una attende solo di essere ufficializzata e riguarda l'arrivo di, poi toccherà anche al centrocampo dovevogliono regalare un top player: i nomi sono i soliti (da) e l'arrivo di spessore sarà accompagnato anche da un nome di prospettiva (è in cima alla lista). Poi ci sarà da tenere in considerazione il caso: l'attaccante argentino è vicino all'addio, la caccia al sostituto è già aperta e i nomi vanno da, passando per. Tutti affari legati anche alla questione panchina: il destino di Spalletti, salvo un clamoroso finale di stagione, sembra segnata e per la sostituzione ci sonoin prima fila.