CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / La Champions c'entra fino ad un certo punto: l'addio tra la Juventus e Massimiliano Allegri potrebbe arrivare anche in caso di rimonta contro l'Atletico. Questione non solo di risultati e obiettivi raggiunti ma anche di stimoli: il tecnico toscano dopo 5 anni di vittorie in bianconero sentirebbe la necessità di cambiare aria e progetto, di iniziare una nuova sfida.

Una prospettiva che potrebbe diventare concreta tra qualche settimana: ad inizio aprile, ma l'incontro potrebbe essere anticipato anche a fine marzo, è in programma l'incontro tra Allegri e la società. Un vertice durante il quale sarà presa la decisione sul futuro dell'allenatore. Poi bisognerà capire quando l'addio (o al momento meno probabile conferma) sarà ufficializzato: possibile anche subito se la squadra sarà fuori dalla Champions e con il campionato al sicuro. Per la sostituzione di Allegri in prima fila c'è semprecon i 'sogni'sulla sfondo.