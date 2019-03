Calciomercato Milan, Sensi a San Siro: prova superata

CALCIOMERCATO MILAN SASSUOLO SENSI BOGA / Il Milan ha battuto il Sassuolo 1 a 0 ed è volato al terzo posto in classifica, scavalcando l'Inter e allungando sulla Roma. Un sabato più che positivo per i rossoneri in termini di risultati ma sul campo non si è certo visto la miglior versione della squadra di Rino Gattuso. A 'San Siro' si è presentato un ottimo Sassuolo che ha messo in difficoltà Romagnoli e compagni: tra gli elementi che più hanno brillato nel pomeriggio c'è certamente Sensi.

Il centrocampista italiano è stato più volte accostato al club rossonero, che in estate sarà chiamato a rinforzare la mediana per via delle partenze di Bertolacci, Montolivo e Mauri. Il giocatore, ormai nel giro della Nazionale italiana, ha ampiamente superato la prova 'San Siro'.

Sensi però non è l'unico che ha fatto bene. A mettersi maggiormente in luce, stupendo gli addetti ai lavori, è stato certamente Jeremie Boga. Il classe 1997 sta trovando continuità nelle ultime partite, mostrando tanta personalità, velocità e forza. Boga oggi ha agito soprattutto sulla sinistra ma può giocare anche più al centro. Un'altra idea di mercato in vista dell'estate?

