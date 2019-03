Calciomercato Sampdoria, primi squilli di Kownacki

CALCIOMERCATO SAMPDORIA KOWNACKI - Due presenze da titolare e due vittorie. L'avventura tedesca di Dawid Kownacki è iniziata nel migliore dei modi.

Ma se contro il Norimberga era uscito al minuto 62 senza lasciare il segno, oggi il centravanti polacco è stato protagonista del 4-0 rifilato allo Schalke 04 con una doppietta. Il, che a gennaio lo ha preso in prestito con diritto di riscatto per 12 milioni di euro, sembra già convinto a puntare su di lui. In ogni caso lasi è tenuta il diritto di riacquisto.