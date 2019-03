Chelsea, futuro a Londra per Caballero

CHELSEA CABALLERO FUTURO / Willy Caballero è stato protagonista in casa Chelsea in questi giorni per via del 'caso' Kepa.

Il portiere argentino è il vice dello spagnolo e sembrava destinato a lasciare il club londinese al termine della stagione ma le cose adesso sono cambiate: il Chelsea non potrà fare mercato per via della sanzione della Uefa in estate e, stando a quanto riportato dal 'Telegraph', le possibilità di vedere Caballero ancora a Londra sono in aumento. Sostituirlo, infatti, sarebbe difficile.