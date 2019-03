LAZIO ROMA DE ROSSI / Al termine di Lazio-Roma ha parlato DeRossi. Il centrocampista giallorossi non cerca scuse: "Copione simile a tanti altri derby - esordisce ai microfoni di 'DAZN' - Oggi hanno giocato meglio loro poi le partite sono decise da piccoli episodi, ma loro hanno fatto meglio di noi.

I gol sono sempre evitabili, anche quelli che facciamo noi da parte degli avversari. Facciamo fatica, anche contro, dobbiamo analizzarli e migliorare perché abbiamo una partita importantissima adesso. Non pensavamo alperché queste sono partite troppo importante per noi, per i tifosi e la classifica. Abbiamo guardato l'che ha perso: è normale quando ci sono squadre che si giocano lo stesso obiettivo"