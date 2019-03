Lazio-Roma, Di Francesco: "Risultato bugiardo, lavorare non basta"

LAZIO ROMA DI FRANCESCO - "Nel primo tempo siamo stati di sotto delle aspettative, abbiamo perso tanti duelli e la Lazio ha preso un vantaggio. Nel secondo abbiamo reagito bene, creando diverse occasioni per pareggiare, poi il rigore ci ha tagliato le gambe". Pensieri e parole di Eusebio Di Francesco al termine del derby perso contro la Lazio nell'ultimo anticipo dela 26esima giornata di Serie A. "Non si può prendere un gol su fallo laterale - prosegue il tecnico della Roma a 'Dazn' - Era già successo a Frosinone di sbagliare le marcature interne, quest'anno commettiamo troppi errori.

Anche in fase di manovra e non sempre si riesce a riprendere le partite. Abbiamo cercato di lavorare su queste situazioni, ma mentalmente quest'anno gira in un certo modo: dobbiamo migliorare, l'approccio non è stato positivo. Come detto, potevamo riprenderla nella ripresa, il 3-0 però è un risultato pesante per quello che si è visto durante la gara. Distratti dalla? Non si può sottovalutare un: non ci sta e non ci sto. Io non stavo pensando ale credo nemmeno i giocatori. Dobbiamo lavorare tanto, ma forse non basta perché le risposte sono alterne. Avevamo una bella striscia positiva in campionato, non ci voleva perdere il derby".