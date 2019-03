PAGELLE E TABELLINO LAZIO-ROMA: Immobile decisivo, male Juan Jesus

PAGELLE LAZIO ROMA IMMOBILE JUAN JESUS / La Lazio trionfa, battendo nel derby 3-0 la Roma. Decisivo Immobile, Juan Jesus il peggiore

LAZIO

Strakosha 6 - Reattivo tra i pali e sicuro nelle uscite. Si supera su un destro di Florenzi dalla distanza.

Bastos 6 - Pecca di concentrazione in avvio, recupera con il passare dei minuti.

Acerbi 6,5 - Tiene sempre d’occhio Dzeko. Per Bastos e Radu e un punto di riferimento.

Radu 6 - Partita di sacrificio su Zaniolo. Ci mette carattere e determinazione.

Marusic 6 - Si limita al compitino e lo fa senza errori.

Milinkovic 6,5 - Fa valere la sa fisicità e detta legge.

Leiva 6 - Raccordo tra i reparti. Una diga nel mezzo.

Luis Alberto 6 - Si incarica dei calci piazzati. Duetta bene con Correa e Caicedo. Dal 68’ Parolo 6 - Cuore e polmoni sono una manna dal cielo per tutta la squadra

Lulic 6,5 - Corre a perdi fiato sulla corsia di sinistra. Attacca e ripiega: dinamico.

Caicedo 6,5 - Lavora di sponda e fa a sportellate con i difensori della Roma. Suo il gol del vantaggio. Dal 63’ Immobile 7,5 - Entra nella ripresa e segna il gol del 2-0 su rigore. E’ al 50% per un infortunio, ma risulta decisivo.

Correa 6,5 - Gioca tra le linee. Si destreggia bene tra le maglie giallorosse. Trova l’assist per Caicedo. Dal 77’ Cataldi 7 - Raddoppi di marcatura preziosi. Mette il sigillo sulla partita con il 3-0.

S. Inzaghi 7,5 - Vince il derby a centrocampo. Promosso l’atteggiamento della squadra, che inizia senza Immobile non al top della forma per un infortunio.

ROMA

Olsen 5 - Incolpevole sul gol di Caicedo. Sicuro nel complesso. Intuisce il rigore di Immobile senza intercettare la palla.

Florenzi 5 - Il duello con Lulic è avvincente. Più attento a difendere che ad attaccare. Prova il destro dalla distanza, ma Strakosha si supera.

Juan Jesus 4 - Si perde Caicedo in occasione del gol del vantaggio laziale. Disorientato: fa sentire la mancanza di Manolas.

Fazio 4,5 - L’intesa con Juan Jesus stenta a decollare.

Stende Correa e causa il rigore poi realizzato da Immobile.

Kolarov 5 - Mette in campo tutta l’esperienza che ha. La Lazio attacca poche volte dalla sua parte, ma non spinge. Espulso nel finale: due ammonizioni in un minuto.

Cristante 5,5 - Troppo spesso fuori dal gioco. L’impegno c’è, manca la qualità.

De Rossi 5 - Soffre la fisicità di Milinkovic e i raddoppi di Leiva in marcatura. Prestazione opaca. Dal 65’ Pastore 5 - Si divora da due passi il gol del pareggio.

Pellegrini 5,5 - Prova ad accendere la squadra con le sue giocate: non trova la complicità dei compagni. Cala nel finale.

Zaniolo 6 - Personalità da vendere. Lotta su ogni pallone e tenta la conclusione da fuori area. Esce per infortunio. Dal 60’ Perotti 5 - Di Francesco lo inserisce per dare vivacità alla squadra: il risultato non è quello sperato.

Dzeko 5,5 - Fa salire la squadra e tiene in costante apprensione la retroguardia laziale.

El Shaarawy 5,5 - Le sue accelerazioni mettono paura a Bastos e Marusic, ma non si traducono in azioni concrete. Dall’81' Schlick s.v

Di Francesco 4,5 - L’assenza di Manolas condiziona la difesa. I cambi in corsa non cambiano il match.

TABELLINO LAZIO-ROMA

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (dal 68’ Parolo), Lulic; Caicedo, Correa. A disp. Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Durmisi, Romulo, Jordao, Cataldi, Badelj, Neto. All. Inzaghi.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi (dal 65’ Pastore), Pellegrini; Zaniolo (dal 60’ Perotti), Dzeko, El Shaarawy (dall’81' Schick). A disp. Mirante, Fuzato, Santon, Marcano, Karsdorp, Coric, Nzonzi, Kluivert. All. Di Francesco.

MARCATORI: 12’ Caicedo (L), 72’ Immobile (Rig. L), 89’ Cataldi (L)

ARBITRO: Mazzoleni (Sez. di Bergamo)

AMMONITI: Juan Jesus (R), Lulic (L), Fazio (R), Milinkovic (L), Cataldi (L), Dzeko (R), Radu (L)

ESPULSI: Kolarov (R)

.

