Calciomercato Inter, Mourinho addio: può firmare già domani

CALCIOMERCATO INTER MOURINHO REAL MADRID - Il ritorno di José Mourinho sulla panchina dell'Inter potrebbe sfumare definitivamente già domani.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico 'Evening Standard', infatti, isarebbe pronto ad offrirgli la panchina dise stasera dovesse arrivare un altro ko in casa contro il(all'intervallo i blaugrana sono avanti 1-0, ndr) che estrometterebbe i blancos dalla lotta per la conquista del titolo nella Liga dopo quello di mercoledì scorso che ha segnato l'eliminazione dalla Coppa del Re. Lo 'Special One' è stato esonerato lo scorso dicembre dal Manchester United ed era dato tra i papabili allenatori per la prossima stagione, ma il presidentepotrebbe affrettare i tempi e riportarlo subito nella Capitale.