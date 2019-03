MILAN SASSUOLO GATTUSO / Il Milan di Gattuso vince e sale al terzo posto ma il successo contro il Sassuolo non ha soddisfatto il tecnico rossonero: "Occorre fare di più, mi tengo il risultato - ammette il tecnico ai microfoni di 'Sky Sport' - Facciamo bene in difesa, non voglio che si parli di stanchezza, abbiamo sofferto contro un avversario ben organizzato.

Siamo terzi, ma sono 15-20 giorni che non stiamo attraversando un momento positivo. Dobbiamo giocare 12 finali di campionato, non voglio che nessuno si esalti. Se continuiamo a giocare così i risultati possono anche non arrivare più. Dobbiamo essere squadra, non voglio che la squadra si accontenti di non prendere gol, dobbiamo fare tutte e due le fasi, facciamo confusione in attacco"

SASSUOLO - "Oggi faccio i complimenti ai neroverdi, anche se a parte un paio di occasioni non abbiamo sofferto occasioni così clamorose"

