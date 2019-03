Rivoluzione IFAB: rigori, addio ribattute! Novità sul fallo di mano

CALCIO REGOLE IFAB RIGORI / La riunione generale dell’ International Football Association Board (IFAB) numero 133, che si è svolta oggi ad Aberdeen, cambierà il modo in cui siamo abituati a guardare alcuni aspetti del calcio. La novità più importante, come riporta il quotidiano spagnolo AS, riguarda i rigori: l’IFAB ha infatti deciso di eliminare definitivamente le ribattute.

Nel caso in cui, infatti, il pallone colpirà uno dei pali o ci sarà una parata del portiere, il gioco si riprenderà con una rimessa dal fondo, eliminando il vantaggio ulteriore della seconda giocata.

Cambia anche il concetto di fallo di mano, che continua a causare polemiche: addio alla discriminante dell’intenzionalità, i tocchi di mano saranno considerati tutti volontari in fase offensiva e, in quella difensiva, solo in alcuni casi non si fischierà il calcio di rigore. L’arbitro grazierà il difendente se il pallone colpirà il suo braccio senza che questo sia utilizzato in maniera innaturale per aumentare il volume del corpo e se le braccia saranno attaccate allo stesso. Cambiamenti minori riguardano la rimessa dal fondo, che i calciatori potranno ricevere anche all’interno dell’area, le sostituzioni (i calciatori dovranno lasciare il campo nella maniera più rapida possibile e non più al centro) e le ammonizioni per allenatori e giocatori in panchina, ripristinate.

