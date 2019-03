Lazio-Roma, l’annuncio di Monchi sul futuro di Dzeko

LAZIO ROMA MONCHI DZEKO / Il direttore sportivo Monchi, a pochi minuti dal calcio d’inizio di Lazio-Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN’.

Lo spagnolo ha parlato dell’infortunio occorso ae del futuro di Edin Dzeko, accostato all'Inter nelle scorse settimane: “C’è stato un contrattempo con Manolas, ma abbiamo 11 giocatori, una rosa profonda e sono certo che chi scenderà in campo sarà pronto. Dzeko? Siamo felici delle sue prestazioni, ci auguriamo che resti qui tanti anni, per noi è molto importante e lui è contento qui, non vedo motivi per non continuare insieme”.