p>JUVENTUS ATLETICO INFORTUNI / Brutte notizie per l’, avversario della Juventus negli ottavi di finale di Champions, che perde due calciatori per infortunio per la trasferta a San Sebastian contro la Real Sociedad: questa mattina, infatti, non si sono allenati né, a causa di un problema alla schiena, né, per un dolore all’inguine. Out, ovviamente, anche Lucas, assente da diverse settimane.

I tre non figurano nell’elenco dei convocati di Simeone per affrontare i baschi, mentre nella lista è apparso per la prima volta Nehuén Pérez, difensore classe 2000 arrivato nel mercato invernale dall’Argentinos Juniors.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui