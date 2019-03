Serie A, Milan-Sassuolo 1-0: un autogol per il sorpasso all'Inter!

SERIE A MILAN SASSUOLO / Il Milan è la nuova terza forza della Serie A. Approfittando della sconfitta dei cugini interisti nel match di ieri a Cagliari, oggi i rossoneri hanno battuto per 1 a 0 il Sassuolo in un 'San Siro' quasi gremito per la 26a giornata di campionato. Decisivo un autogol di Lirola al 35', dopo un cross teso dagli sviluppi di un calcio d'angolo.

Così, nonostante la buona reazione degli ospiti, che hanno colpito un palo conal 41', nella ripresa la gara è stata facilitata dall'espulsione diper fallo su. I ragazzi di, con questa vittoria, confermano il loro ottimale stato di forma.

Milan-Sassuolo 1-0: 35' autogol Lirola (M)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 69 punti; Napoli 56; Milan 48, Inter 47; Roma 44; Lazio, Atalanta e Torino 38; Fiorentina e Sampdoria 36; Sassuolo 31; Parma 30; Genoa 29; Cagliari 27; Spal 23; Udinese e Empoli 22; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo 10

